Addio a Primo Felotti: il “maestro della carrozzeria” di MV Agusta si è spento a 100 anni a Samarate

Il mondo del motociclismo e dell’industria motoristica piange la scomparsa di Primo Felotti, storico carrozziere e stilista del reparto corse di MV Agusta, spentosi all’età di 100 anni. Felotti, di Samarate, era una figura iconica tra gli appassionati di moto, noto per il suo contributo alla progettazione e realizzazione delle carene delle leggendarie moto da corsa MV Agusta tra gli anni ’50 e ’70.

Una vita dedicata alla passione per le due ruote, che lo ha reso un riferimento nel settore e un nome rispettato dagli appassionati. Ha operato per anni nel reparto corse della Mv Agusta ed ha seguito i meccanici in giro per il mondo.

Felotti ha lavorato per decenni nel reparto corse della MV Agusta, contribuendo alla creazione di alcune delle moto più iconiche della storia del motociclismo. Il suo talento si esprimeva nella realizzazione di carrozzerie aerodinamiche in alluminio, capaci di combinare estetica e funzionalità per le competizioni più prestigiose.

Il funerale si terrà alla chiesa di Verghera lunedì 17 febbraio, alle 15.30.