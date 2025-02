Aggredisce gli agenti e sferra una testata contro l’auto della polizia. Arrestato a Como

Serata movimentata, quella di ieri a Como, dove intorno alle 19 le volanti della polizia sono dovute intervenire per placare un uomo che, in stato di evidente alterazione psicofisica, stava causando problemi in un supermercato di Piazza Fisac.

Il 47enne, residente in città e con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, era stato segnalato da parte della vigilanza soprattutto per la presenza sul posto del figlio, un bimbo di 8 anni visibilmente spaventato. I poliziotti sono arrivati sul posto e una volta messo in sicurezza il minore, hanno raggiunto il 47enne. La reazione dell’uomo però non ha lasciato dubbi.

Gli agenti si sono visti aggredire, prima verbalmente con grida, insulti e minacce e poi con spintoni e calci. Una reazione sempre più violenta culminata con una testata sferrata contro il cofano della volante. I poliziotti hanno quindi messo in sicurezza l’individuo e lo hanno condotto in auto dove però la sua furia non si è placata: con un calcio sferrato contro il finestrino, ne ha provocato la rottura, ferendo anche l’agente che stava per chiudere la portiera.

Il 47enne è stato dunque portato in Questura, dove con fatica è stato riportato alla calma. L’uomo ha anche rifiutato le cure mediche dei sanitari del 118 fatti intervenire per la ferita provocata dalla testata sferrata al cofano dell’auto della polizia. Una volta eseguiti i rilievi fotodattiloscopici, sono emersi tutti i precedenti penali e di polizia, soprattutto e stato accertato l’obbligo degli arresti domiciliari per una condanna a più di 5 anni ricevuta per maltrattamenti in famiglia. Dalle risultanze acquisite e per i reati commessi, il 47enne e stato arrestato, e denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e ubriachezza molesta. Avvisato delle attività svolte, il P.M. di turno ha disposto il trattenimento in Questura in attesa del processo fissato per domani mattina alle 11.00.

Il figlio di 8 anni è stato invece consegnato alla madre che era stata fatta intervenire sul posto ed era ignara del fatto che l’ex marito lo avesse portato fuori casa: il piccolo avrebbe dovuto essere invece a casa dei nonni paterni, dove l’uomo stava scontando gli arresti domiciliari ai quali era stato sottoposto. L’agente ferito e stato giudicato guaribile con 5 giorni di prognosi.