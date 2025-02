Alessandra Baruffato presenta il suo libro “Occhi di riso, occhi di Luna” a Varese

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 19, la libreria Ubik di Varese ospiterà la presentazione del libro “Occhi di riso, occhi di Luna” di Alessandra Baruffato. L’autrice, insieme alla medico e psicoterapeuta Silvia Rinaldi, dialogherà con il pubblico per condividere il messaggio che permea la sua opera.

Il libro racconta la vita di Alessandra e Luca, una coppia che vive la gioia della gravidanza in attesa della loro prima figlia, Luna. Quella che sembrava essere una gravidanza perfetta si trasforma in un turbinio di emozioni quando, dopo il parto, Luna viene diagnosticata con la sindrome di Down. Nonostante il primo momento di smarrimento, la storia si evolve in un viaggio di amore, scoperta e crescita. Il legame tra madre e figlia si rafforza giorno dopo giorno, accompagnato dalla consapevolezza che la perfezione non sta nell’assenza di difetti, ma nel modo in cui si affrontano le diversità.

Attraverso le esperienze quotidiane di Alessandra, Luca e Luna, “Occhi di riso, occhi di Luna” diventa un inno all’inclusione, invitando tutti a guardare oltre le paure, i pregiudizi e le etichette, e a celebrare la bellezza che si nasconde nelle diversità. La piccola Luna, con la sua curiosità contagiosa e il suo spirito solare, dimostra come la diversità possa essere una risorsa potente, capace di ispirare una nuova visione del mondo.

L’incontro con l’autrice e la psicoterapeuta Rinaldi offrirà l’opportunità di approfondire le tematiche del libro e di riflettere sull’importanza dell’inclusione e dell’accettazione nelle nostre vite. L’evento si terrà presso la libreria Ubik, in Piazza del Podestà 1 a Varese. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione.

Per prenotare: 0332/1690245 oppure: varese@ubiklibri.it