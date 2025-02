AlpTransit: approvata una risoluzione per chiedere il completamento delle infrastrutture di accesso

La Commissione speciale di regione Lombardia per la valorizzazione dei territori montani e di confine, presieduta da Giacomo Zamperini (FdI), ha approvato all’unanimità una risoluzione che sollecita il completamento di AlpTransit attraverso il potenziamento delle infrastrutture di accesso.

Il documento impegna Regione Lombardia a intervenire presso istituzioni nazionali e internazionali per accelerare i lavori di questa opera strategica.

Zamperini ha sottolineato l’importanza del progetto per garantire competitività e sostenibilità all’economia lombarda, rafforzando il ruolo della regione nei trasporti europei. La risoluzione è frutto di una collaborazione con il Canton Ticino e consolida un’alleanza territoriale che punta a valorizzare la mobilità transfrontaliera e lo sviluppo strategico dell’area.

Il completamento di AlpTransit, già considerato un successo per i benefici al traffico merci e passeggeri, è definito cruciale per connettere la Lombardia al cuore dell’Europa. Nei prossimi giorni sarà inviata una lettera congiunta a Roma, Berna e Bruxelles, per chiedere un impegno concreto sul progetto, visto come essenziale dal punto di vista economico, sociale e ambientale.