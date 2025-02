Basket Uisp, la First League verso il gran finale della prima fase

NOTIZIARIO UISP del 19 febbraio 2025

BASKET – First League Varese: al via il rush finale della stagione regolare

.

Si entra nel rush finale della prima fase in First League con le squadre che stanno cercando le ultime vittorie per migliorare o confermare la propria classifica.

Lunedì 11 febbraio si sono svolte cinque partite, con la vittoria esterna dei Rams Daverio, corsari alla Marconi di via Adriatico coi Pink Panthers che sono ormai a un passo dagli ultimi due posti, che valgono, nella terza fase, i playout. Successo importante, sempre a Nord, per Gavirate, che batte nello scontro diretto di alta classifica, il Travedona Pirates per 74-61. Ancora in questo girone è da segnalare la vittoria risicata, ma fondamentale per il secondo posto, del Deportivo Elite, a segno al Campus su una combattiva Pallacanestro Bizzozero, che perde per 76-73. Infine a Sud, il derby di Venegono è conquistato dagli Irish, vincitori per 82-72. Successo numero 15 per i venegonesi di Colletto, ormai prossimi alla gara verità per il primato che giocheranno in casa con il Montello Young. Due punti pesantissimi per la Wool Va, che sale al quinto posto della classifica, dopo l’exploit esterno a Gerenzano; la No Look scivola all’ottavo posto con 12 punti.

Martedì con il vestito rosa per Novara Basket, Borsano ed Albizzate. Il girone Ovest vede vincere i piemontesi sul Basket Mastini e sono due punti d’oro in chiave ottavo posto. In vetta vincono sia gli Sharks, di 30 su una rimaneggiato Orange Five, sia il Cso Borsano, che batte la Fortitudo Fagnano all’overtime. Ospiti beffati, dopo aver condotto a lungo al Palariosto, ma nel supplementare i fagnanesi non ne hanno più e i bustocchi la portano a casa. Sconfitta casalinga, al PalaLanzi per Castelletto Ticino, che cede nel derby novarese con Borgomanero Beavers per 92-96 dopo una gara emozionante e vivace. Domina il Just Drink It, che batte al PalaMadda una rimaneggiatissima Rovello Porro, ko per 110-54 dopo un match interpretato con determinazione dai locali malnatesi.

NAZIONALE – CoESport, lo sport dove serve

Per evitare che lo sport giovanile diventi un privilegio per pochi, l’Uisp ha attivato CoESport, un progetto che porta l’attività fisica nei territori, nelle scuole e nei centri di aggregazione, coinvolgendo 40 territori in tutte le 20 regioni italiane. Finanziato da Sport e Salute, il programma punta a rendere lo sport uno strumento di crescita per tutte e tutti, con particolare attenzione ai bambini e adolescenti tra i 5 e i 16 anni, con un focus sulle persone più vulnerabili: minori con disabilità, con background migratorio, provenienti da famiglie a basso reddito, in carceri minorili o case-famiglia.



L’approccio di CoESport è semplice e rivoluzionario: portare l’attività sportiva nei luoghi in cui i ragazzi già vivono e si aggregano. Non è chi deve praticare sport a doversi spostare per trovare spazi adeguati, ma è lo sport che arriva nelle scuole, nelle associazioni, negli spazi aperti dei quartieri meno serviti. Questo significa abbattere le barriere economiche e logistiche, permettendo la partecipazione anche a chi, per difficoltà di spostamento o per costi elevati, non potrebbe accedere ad altre offerte sportive.

NAZIONALE – Politiche di genere, l’impegno di Uisp per i diritti

Uisp, con le Politiche di genere e diritti, si impegna per garantire il diritto allo sport a tutte e tutti, con le proprie differenze e specificità, senza pregiudizi e come strumento di libera espressione della propria identità. «Le tematiche inerenti le discriminazioni e disuguaglianze di genere sono ancora di grande attualità – dice Manuela Claysset, responsabile Politiche di genere e diritti Uisp -. Troppe sono ancora le disparità, basti pensare al gap salariale, alla fatica che le donne devono fare per avere stessi riconoscimenti e ruoli, alle mille forme di violenza e di abusi di genere che caratterizzano purtroppo anche la nostra società».

«Lo sport rappresenta un ambito molto importante per superare discriminazioni e stereotipi e come Uisp ne siamo ben consapevoli dal 1948, anno di nascita della nostra associazione, a quando abbiamo promosso lo sport per le donne (che veniva ignorato dal sistema sportivo delle federazioni), fino al lavoro fatto dal 1985 in poi con la Carta europea dei diritti delle donne nello sport e la continua crescita del numero di donne presenti nelle nostre sedi e ruoli dirigenziali. Con coerenza abbiamo messo in atto scelte, azioni e politiche specifiche per contrastare le discriminazioni di genere, un percorso lungo e continuo».