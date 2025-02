“Ciao Stefania, sei stata e sarai l’esempio per un’intera comunità”

È stato commosso, a San Macario di Samarate, l’ultimo saluto a Stefania Trovato, scomparsa a 42 anni di età dopo dura malattia.

La salutano oggi anche gli amici coscritti del 1983: «Cara Stefy, nei tuoi occhi avevi da sempre la forza e la luce di un punto di riferimento per tutti. Attiva samaratese, o meglio, SanMacarese (senza campanilismi), sei stata e sarai l’esempio per un’intera comunità. Lunedì il sole ha voluto omaggiarti nel tuo ultimo viaggio terreno. Attenzione, non hai perso la battaglia contro una malattia, ma hai solo deposto le armi per riposare il corpo. Dalle parole di Sant’Agostino – una persona non muore mai finché rimarrà nella memoria di chi resta. Vogliamo salutarti così, con uno di quei forti abbracci che ci davi ogni volta che ci incontravi! Ciao Stefy, dalla classe 1983!»