Cinque milioni di euro da Regione agli enti sanitari del privato accreditato per favorire il fascicolo elettronico

Regione Lombardia stanzia 5 milioni di euro a disposizione degli enti sanitari del privato accreditato per il caricamento dei referti sul fascicolo sanitario elettronico.

Ne dà notizia il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Licata: «Un’ottima notizia la pubblicazione del bando per l’assegnazione di contributi rivolto agli enti sanitari privati accreditati per lo sviluppo e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico. Nei mesi scorsi in Regione avevo chiesto e ottenuto di iniziare a caricare sul Fascicolo Sanitario Elettronico anche i risultati delle analisi dei donatori di sangue, progetto che si sta gradualmente realizzando su tutto il territorio lombardo e che auspico possa accelerare anche in virtù di questi nuovi investimenti».

«Il Fascicolo Sanitario Elettronico – continua – deve diventare sempre più un punto unico di condivisione e aggregazione delle informazioni rilevanti e di tutti i documenti sanitari e socio-sanitari generati dai vari attori del SSN e dai servizi socio-sanitari regionali. Un cassetto virtuale che consente al paziente un accesso veloce, sicuro e immediato ai propri dati sanitari e allo storico delle prestazioni di cui si è usufruito. Ma soprattutto uno strumento che può agevolare il lavoro del medico e del pediatra di famiglia, oltre che dei medici specialisti, nel curare al meglio i cittadini, semplificando i rapporti tra paziente e sanitari. Avanti su questa strada» conclude Giuseppe Licata.