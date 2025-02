Cinque squadre in lotta per il primo posto in Eccellenza

C’è una gran lotta per il primo posto del Girone A di Eccellenza. Dopo il monologo della Solbiatese nella prima parte di stagione, i nerazzurri perdono ancora, questa volta sconfitti 2-0 in casa della Rhodense che si affaccia a tre punti dalla vetta. La Solbia resta a quota 44 e dovrà ritrovare i giusti meccanismi per sperare ancora nel primo posto, anche perché nulla è perduto. Al comando restano il Pavia, che però non va oltre l’1-1 in casa del Sedriano, e il Mariano, che fermato sul pari (1-1) a Cinisello. Vince invece la Caronnese che supera 1-0 il Casteggio e si porta a 43 punti.

Non accorcia l’Ardor Lazzate, che al “Colombo-Gianetti” impatta 1-1 contro l’Fbc Saronno. Riprende quota invece la Sestese che passa 1-0 al “Mari” contro il Legnano, alla prima sconfitta dell’era Porro (leggi qui).

Un punto anche per la Vergiatese, 1-1 a Robbio, mentre continua il pessimo momento dell’Ispra che viene sconfitto 1-0 dalla Base 96, ultima in classifica.

In zona salvezza c’è da registrare la vittoria esterna 2-0 della Lentatese sul campo del Meda.