Con gli alpini di Varese si parla di Mario Rigoni Stern

Incontro con Giuseppe Mendicino, noto per i suoi libri su Mario Rigoni Stern: l’autore racconterà vita, opere e montagne dello scrittore di Asiago e la sua passione per la natura

Sabato 15 febbraio alle 17.30 nella sede del Gruppo Alpini di Varese (via degli Alpini 1) è in programma l’incontro con Giuseppe Mendicino, noto per i suoi libri su Mario Rigoni Stern: l’autore racconterà vita, opere e montagne dello scrittore di Asiago e la sua passione per la natura.

Al termine il Gruppo Alpini Varese offrirà un aperitivo a tutti i presenti. Ingresso libero.