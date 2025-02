Decolla la stagione della Ju Green: strada e mountain bike per crescere ancora

Ha preso il via nei giorni scorsi, con una cerimonia di presentazione all’agriturismo “La Viscontina” di Somma Lombardo, la stagione 2025 della Ju Green di Gorla Minore, una delle società “faro” del movimento del ciclismo giovanile nel Varesotto con particolare vivacità nel comparto femminile.

«Siamo pronti ad affrontare con tanto entusiasmo questa nuova stagione agonistica – ha detto il confermato presidente Cesare Bosetti – dopo un 2024 indimenticabile, con numerosi successi e tanti piazzamenti, sia su strada sia nella mountain bike. Risultati conquistati grazie al grande impegno dei ragazzi e dei tecnici che in ogni occasione hanno dimostrato spirito di squadra, coesione, amicizia e grande passione per le due ruote».

Bosetti ha ringraziato gli sponsor, i partner e le istituzioni del territorio (tanti presenti in sala a partire dal sindaco di Gorla Minore, Fabiana Ermoni, e dai presidenti di FCI Lombardia e FCI Varese, Stefano Pedrinazzi e Igor Giaron) ma anche tutte le altre figure che collaborano con il club biancoverde. Senza dimenticare i genitori, altra presenza importante a fianco della società.

Il fiore all’occhiello della Ju Green è la formazione femminile del settore strada che fa capo a Ugo Menoncin e che è diretta in ammiraglia da Giovanni Villanova. Tre le atlete di categoria allieve, ovvero Elisa Rossetti, Sofia ed Elisa Sansottera Paiusco, quest’ultima vicecampionessa regionale, campionessa provinciale e vincitrice di diverse prove nel 2024. Tra le esordienti invece sono cinque le atlete in biancoverde: Anastasia Berto (campionessa provinciale), Clotilde Bolognino, Marta Monteleone, Matilde Palazzi e Michelle Spinoni.

È invece un vero e proprio gruppone quello composto dai tesserati per le categorie giovanissimi, esordienti, allievi, junior ed under: ben 51 gli atleti Ju Green in mountain bike diretti dal responsabile del settore, Mauro Cumerlato Melter affiancato da una serie di tecnici e preparatori. I bikers hanno a disposizione gli sterrati del “Bike Park” di Gorla Minore dove ci si può allenare senza rischi e immersi nella natura.