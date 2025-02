“Dona una spesa”, la doppia spesa che fa bene al cuore

Dopo il successo dello scorso anno, tornano le giornate di raccolta benefica tra Il Villaggio del Fanciullo di Morosolo e l’Iper di Viale Belforte con il primo appuntamento del 2025 in programma SABATO 1 MARZO.

Il Villaggio del Fanciullo di Morosolo, che da oltre cinquant’anni si occupa di accoglienza, supporto alla genitorialità, tutela del benessere dei minori e accompagnamento all’autonomia dei nuclei accolti, sarà presente presso il punto vendita dalle 9.00 alle 19.00 con 2 postazioni: una all’ingresso dell’Iper, l’altra davanti alle casse automatiche. I volontari indosseranno delle pettorine personalizzate, per una sorta di colletta alimentare, coinvolgendo i clienti e invitandoli a fare la spesa anche per noi.

Diverse le tipologie di prodotti da acquistare soprattutto per i piccoli ospiti del Villaggio: beni di prima necessità, pannolini, salviettine, pappe e omogeneizzati, creme, shampoo, bagnoschiuma per bambini, latte in polvere, articoli di cancelleria e abbigliamento intimo. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza.