Dopo anni di crescita, il numero dei frontalieri in Ticino sta calando

Dopo circa dieci anni di crescita constante e per il secondo trimestre consecutivo, in Canton Ticino, si registra un calo dei lavoratori frontalieri. Nel quarto trimestre del 2024, secondo i dati diffusi oggi dall’Ufficio federale di statistica, i lavoratori pendolari in Ticino erano 78’683. Un dato che è pari allo 0,8% in meno rispetto ai tre mesi precedenti e dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Un andamento, quello del vicino cantone, che va inoltre in controtendenza rispetto al dato nazionale. I frontalieri in Svizzera sono 407.000 con un incremento che sfiora il 3 per cento. Ricordiamo che nella Confederazione più della metà dei lavoratori stranieri proviene dalla Francia. Al secondo posto troviamo i frontalieri italiani (91.101) che rappresentano il 22,4% e successivamente i tedeschi che sono il 16,3%.

A cosa sia dovuto il calo nel vicino Cantone è ancora difficile da determinare, certo è che tra i fattori da prendere in considerazione ci sono anche le nuove norme che regolano la fiscalità dei frontalieri introdotte dal nuovo accordo tra Italia e Svizzera e che rendono il lavoro oltre confine meno attraente rispetto al passato. Dato che troverebbe conferma anche osservando i numeri del Canton Grigioni dove i lavoratori frontalieri italiani sono passati da 8.929,9 del terzo trimestre 2024 a 8 361,1 alla fine dell’anno.