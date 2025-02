Due eventi online di Artser per aiutare le imprese a crescere

Per aiutare le aziende a migliorarsi, Artser ha organizzato due incontri gratuiti e utili per lavorare meglio e aumentare la competitività. Questi eventi online forniranno strumenti pratici e immediati per aiutare le imprese a migliorare la propria efficienza e affrontare con maggiore sicurezza le sfide del mercato globale.

Gli eventi si terranno su piattaforma Zoom alle ore 12:

Il 27 febbraio 2025: “Come ridurre i costi e migliorare il lavoro in azienda”

Durante l’evento si cercherà di capire come trovare ed eliminare gli sprechi nel lavoro di tutti i giorni. Verranno analizzati metodi concreti per individuare inefficienze, migliorare la gestione delle risorse e ottimizzare il tempo e i costi. Attraverso un esempio pratico, si vedrà come anche piccoli accorgimenti possano portare a un grande risparmio.

Il 5 marzo 2025: “Come usare i numeri per migliorare la gestione aziendale”

Durante l’evento si potrà capire come usare i numeri giusti per capire cosa funziona e cosa no in azienda. In un mondo sempre più guidato dai dati, conoscere e interpretare correttamente le informazioni aziendali è essenziale per prendere decisioni strategiche e orientare al meglio il futuro dell’impresa.

«Oggi, le imprese affrontano sfide sempre più complesse. Non è più sufficiente lavorare sodo, bisogna lavorare in modo strategico e intelligente. Con questi eventi vogliamo fornire strumenti concreti e operativi per aiutare gli imprenditori a ottimizzare le proprie risorse e prendere decisioni basate su dati affidabili. P2G – Performance to Growth di Artser non è solo un metodo, ma una strategia concreta per chi desidera far crescere la propria azienda in modo sostenibile e competitivo, adattandosi con successo alle nuove dinamiche di mercato», commenta Mauro Colombo, amministratore delegato di Artser nel presentare il nuovo P2G. Un sistema innovativo pensato per le imprese che vogliono migliorare il proprio approccio alla crescita.