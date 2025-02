Frontalieri e comuni di confine, Passera: “Il territorio deve essere protagonista delle decisioni”

È tornato sulle prime pagine dei giornali il tema dei lavoratori frontalieri e quello della tassa della salute. Un problema complesso, quello della doppia tassazione e sulle modalità con le quali ognuno deve contribuire ai costi sulla sanità pubblica. Sono in programma un primo incontro a Varese il 15 febbraio (assemblea dei lavoratori frontalieri) e un successivo Tavolo Interministeriale, in programma lunedì 24 febbraio alla presenza di tre Ministeri, oltre ai rappresentanti delle Regioni di confine, dei sindacati dei frontalieri e dell’Anci.

Da un lato le organizzazioni sindacali dei frontalieri e le legittime aspettative dei Comuni di frontiera, che spingono affinché non venga messo in discussione l’accordo del 2020 con il quale sono state definite e concordate le regole d’ingaggio con i tre Cantoni interessati della Confederazione Elvetica. Dall’altro il Governo italiano, che ha posto il tema dei costi da sostenere per la sanità in un quadro complessivo di compartecipazione alle spese. Già, ma da parte di chi?

Sul tema è intervenuto anche Fabio Passera, Consigliere Provinciale al quale il Presidente Marco Magrini ha conferito – oltre che la Viabilità – anche la delega all’Economia di frontiera. «Abbiamo affrontato la questione all’interno della riunione di Maggioranza a Villa Recalcati, e insieme vogliamo esprimere la vicinanza della Provincia di Varese ai lavoratori frontalieri e ai Comuni di frontiera, riuniti sotto l’egida dall’Acif. Siamo convinti si tratti di un tema complesso che non può essere interpretato a colpi di slogan, ma ci facciamo carico delle preoccupazioni dei lavoratori e dei Sindaci in prima linea».

Passera sottolinea anche un altro concetto: «Vogliamo soprattutto ribadire un metodo che ha accompagnato questo tema fin dai suoi albori: riteniamo che debba essere il territorio il protagonista di qualsiasi scelta che lo riguarda, anche se fossero scelte difficili da prendere. Ma che siano almeno condivise dagli attori che qui vivono e lavorano. Consci di questo compito, come Amministrazione Provinciale ci impegniamo ad attivare il Tavolo di confronto voluto da Provincia di Varese e deliberato nella scorsa legislatura. Sono convinto che tutti insieme potremo dare più forza alle ragioni dei Comuni di frontiera».