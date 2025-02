Gadda dall’assemblea dei frontalieri: “Meloni e Giorgetti smantellano l’accordo italo-svizzero e tradiscono i lavoratori”

“Il governo Meloni e il ministro Giorgetti smantellano pezzo per pezzo l’accordo fiscale italo-svizzero e tradiscono i frontalieri.” Così Maria Chiara Gadda, varesina e vicepresidente dei deputati di Italia Viva, ed Enrico Borghi di Verbania e presidente dei senatori di Italia Viva, a margine dell’assemblea organizzata dalle sigle sindacali contro la tassa sulla salute e per il pieno rispetto degli accordi internazionali.

“Si chiamino le cose con il nome giusto, il governo tassa sulla salute migliaia di lavoratori che contribuiscono all’economia dei territori italiani di frontiera e che le tasse le pagano eccome. Altro che contributo. Il governo Meloni è tanto veloce a mettere le mani in tasca ai cittadini, ma lentissimo a restituire. Dove sono i soldi per la Naspi speciale? Dove sarebbero le risorse per le aziende in crisi del territorio? Dove sono i chiarimenti sull’applicazione dell’assegno unico? Veramente inusuale, poi, che questa bella idea venga proprio dalla Lega, un partito che ha da sempre rivendicato l’attenzione a territori e sindaci. Dopo anni di tavoli di concertazione con parti sociali, comuni e istituzioni, e un accordo fiscale fatto con fatica dal basso, alla chetichella si cancella tutto con un colpo di spugna e si fa perdere ogni credibilità. Come Italia Viva raccogliamo le giuste rivendicazioni dei lavoratori e dei sindaci, e la nostra battaglia continua in parlamento.” concludono.