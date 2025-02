Giornata per la lotta al papilloma virus: le iniziative dell’Asst Sette Laghi

In occasione del 4 marzo, Giornata Mondiale per la lotta all’HPV (Papilloma Virus Umano), e dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, ASST Sette Laghi aderisce alla campagna screening e prevenzione di Regione Lombardia, un’importante occasione per informare sui rischi associati all’HPV e sulle misure preventive disponibili.

Il Papilloma Virus è l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa in entrambi i sessi: oltre ad essere la causa principale del cancro della cervice uterina, può essere responsabile di altri tumori correlati, prevenibili proprio grazie alla vaccinazione e allo screening.

A tale proposito, ASST Sette Laghi, in occasione delle due giornate, propone una serie di iniziative gratuite, frutto della forte integrazione tra Ospedale e Servizi Territoriali.

In particolare, nei Centri Vaccinali saranno offerte vaccinazioni HPV a ragazze e ragazzi nati tra il 1998 e il 2005, residenti in Regione Lombardia. Inoltre, con il patrocinio dell’Università dell’Insubria, gli studenti dell’Ateneo, sempre di età compresa tra i 18 e i 25 anni e residenti in Lombardia, potranno accedere gratuitamente alla vaccinazione nel Padiglione Biffi – Via O. Rossi n. 9.

Infine, sabato 8 marzo, nei Consultori Familiari saranno eseguiti gratuitamente, su prenotazione, screening della Cervice (Pap-test e HPV-DNA), per le donne tra i 25 e i 64 anni. Le prenotazioni potranno essere effettuate chiamando il Centro Screening di ATS Insubria ai numeri dedicati.

Screening del tumore della cervice uterina

Dedicato alle donne tra i 25 e i 64 anni

8 marzo 2025 – Apertura straordinaria dei Consultori

Tutti i consultori saranno aperti dalle 9:00 alle 13:00 per l’esecuzione di Pap-test e HPV-DNA test.

Per prenotare, telefonare al Centro Screening di ATS Insubria:

Lun.- Ven., 14.30 – 15.30, 340 9998076 – 347 0632583 – 340 6615861

Vaccinazioni HPV

Per ragazze e ragazzi residenti in Lombardia fino ai 26 anni inclusi

(nati dal 1998 al 2005) mai vaccinati in precedenza.

4 marzo 2025 – Accesso libero per la vaccinazione HPV

nei Centri Vaccinali territoriali: accesso libero, dalle 13:30 alle 16:30;

Centro Vaccinale di Varese, Viale Borri 57, accesso libero dalle 10:00 alle 15:00.

8 marzo 2025 – Accesso libero per la vaccinazione HPV nei Centri Vaccinali territoriali, in accesso libero

Per info su sedi e orari clicca qui