“Grazie per la vostra umanità”: il ringraziamento di una lettrice ai medici dell’ospedale di Varese dopo la perdita della madre

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore che desidera esprimere la propria gratitudine nei confronti del personale dell’Ospedale di Circolo di Varese. In un momento di dolore per la perdita della madre, l’autore del messaggio ha voluto rendere omaggio alla professionalità, alla dedizione e all’umanità dei medici e degli operatori sanitari che hanno accompagnato la sua famiglia in questo difficile percorso.

Di seguito, il testo integrale del messaggio:

Cara redazione,

Oggi è un giorno triste per me e la mia famiglia perché la mia adorata mamma è volata in cielo. Il nostro dolore però è attenuato dalla consapevolezza che esistono uomini e donne speciali, competenti ed amorevoli come quelle che si sono occupate della mia mamma Lidia fino al suo ultimo giorno di vita terrena. Tutto lo staff del Pronto Soccorso , della Medicina Generale e della Nefrologia non ha mai abbando ato la mia mamma che è stata curata da loro con puntuale professionalità ed umanità, doti che hanno accompagnato anche noi figli in questa difficile esperienza di vita. Un sincero ringraziamento in particolare alla Dott.ssa Brunini, Dott.ssa Calcaterra, Dott Perna e Dott.ssa Nicolini e Dott Bertone che non ci hanno mai lasciati soli ed hanno fatto di tutto pur di salvare nostra mamma seppur anziana.Grazie infinite. Gli Angeli sono anche in Terra, non solo in cielo.

Lucilla Tallarico