“Il palazzetto di Gallarate pagato togliendo fondi a scuole e strade, scandaloso”

«Scandaloso e immorale» destinare i fondi per strade, marciapiedi e scuole per realizzare invece il palazzetto dello sport, «non indispensabile». È la posizione della lista civica Obbiettivo Comune Gallarate, dopo il varo del progetto del palazzetto presentato nei giorni scorsi.

«Un’opera che noi di OCG abbiamo sempre definito sicuramente ora non indispensabile, poichè esistono ben altre priorità cui mettere mano coi soldi pubblici» dice Massimo Gnocchi, della civica gallaratese. «Ed un’opera soprattutto molto costosa nonchè tutt’ora priva di un adeguato piano di gestione economico-finanziaria che è essenziale in caso di importanti investimenti pubblici».

«Con la determinazione 111 del 13-2-2025 si è anche definitivamente chiarito che i 7.000.000 di spesa cui va aggiunta la progettazione (euro 242.750) ed il valore del terreno (440.000 euro), non arriveranno tutti da nuovi costosi mutui (cara grazia), ma anche da prelievi ad altri fondi previsti nel bilancio. Ovvero 1.000.000 di euro dalla manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi, che sono talmente in “ottimo” stato che non hanno bisogno di importanti investimenti evidentemente, nonché dalla manutenzione straordinaria di scuole ed edifici comunali, soprattutto le prime in “brillante” stato di forma da poterne fare a meno nonostante una lunga lista di interventi richiesti dai dirigenti scolastici tutt’ora inevasi, per la cifra di oltre 378.000 euro».

«Questa verità ci fa solo dire una cosa: usare soldi pubblici destinati alle strade, ai marciapieedi ed alle scuole per un’opera non prioritaria, lo riteniamo semplicemente scandaloso ed immorale».