Incidente a catena sulla A4 a Milano, auto incastrata sotto un camioncino

Grosso incidente lungo la A4 nei pressi dell’allacciamento con la Tangenziale di Milano la mattina di giovedì 27 febbraio intorno alle 9:00. Un’auto ha tamponato un furgone, sollevandolo e infilandosi sotto il cassone. Nell’urto sono stati danneggiati altre tre veicoli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari per soccorrere due donne di 31 e 32 anni. Nessuna delle persone coinvolte ha subito ferite tali da rendere necessario il trasporto in ospedale.

Sono in corso le operazioni di rimozione dei veicoli. Si registrano forti rallentamenti nella circolazione in direzione Torino (quindi anche per chi viaggia verso Milano e Varese).