Incidente tra Gazzada e Castronno sulla Statale

Soccorsi impegnati sulla Statale 341 “Gallaratese”, alle porte di Gazzada venendo da Castronno: sul posto sono arrivate automedica e ambulanza, attivate in codice rosso alle 13.30 di oggi, martedì 4 febbraio.

Da chiarire la dinamica dell’incidente, forse innescato da un malore. La persona soccorsa è un uomo di 79 anni, trasferito in ospedale in codice rosso, vale a dire in immediato pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto il senso unico alternato sulla Statale.

Sul posto anche la Polizia Locale di Gazzada Schianno.