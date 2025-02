La scuola primaria De Amicis di Samarate nel progetto Mission per studiare l’inquinamento ambientale

C’è la scuola primaria De Amicis di Samarate per progetto MISSION, “Monitoraggio Abbattimento Rischi Sanitari Inquinamento Indoor”. L’iniziativa mira a realizzare una campagna nazionale di analisi ambientali e di indagine sanitaria, per promuovere interventi volti a migliorare la qualità dell’aria indoor nel contesto scolastico.

«Un progetto particolarmente interessante che ci inserisce in un’attività di carattere nazionale e soprattutto rappresenta un passo fondamentale per l’individuazione di attività che possono essere intraprese per migliorare la Qualità dell’Aria a partire dalle Scuole primarie. Desidero anche complimentarmi con il personale del Laboratorio di ATS Insubria, che è entrato a far parte di questo team” spiega Salvatore Gioia direttore generale dell’Agenzia.

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari – Salute, ambiente, biodiversità, clima” e si estende a 5 Regioni: Lombardia, Toscana, Marche, Puglia e Sicilia.

In ogni regione sono state selezionate 8 scuole, secondo criteri predefiniti – epoca di costruzione, vicinanza a strade ad intenso traffico ecc. – e in ogni scuola è prevista l’effettuazione dei monitoraggi in tre aule. Complessivamente saranno quindi monitorate, su scala nazionale, 40 scuole primarie per un totale di 120 aule.

In Lombardia le 8 scuole sono state individuate nelle province di Milano, Brescia, Lecco, Monza Brianza, Como e Varese.

Il progetto ha una durata di 4 anni e si suddivide in due fasi: la prima così detta “investigativa” da dicembre 2024 a febbraio 2025 e quindi proprio in questi giorni in fase conclusiva, mentre la seconda di Follow-up da novembre 2025 a febbraio 2026, da attuarsi a un anno circa di distanza dal termine della fase investigativa, nella quale si procederà a ripetere i monitoraggi ambientali e sanitari previa installazione di purificatori dell’aria su un campione del 50% delle scuole iniziali.

I dati ottenuti saranno caricati su una piattaforma nazionale pubblica e quindi elaborati per la successiva produzione di linee guida, raccomandazioni e/o protocolli finalizzati a definire e consolidare normative efficaci.

Con i monitoraggi ambientali saranno analizzati vari inquinanti, tra cui composti organici volatili, ossidi di azoto (NOx), aldeidi/formaldeide, ozono (O3), particolato sospeso (Particulate Matter – PM), biossido di carbonio (CO2), monossido di carbonio (CO), microorganismi, miceti e radon.

Il laboratorio di Prevenzione dell’ATS Insubria, oltre ad effettuare il monitoraggio ambientale sul campo nelle scuole del territorio e dei campionamenti di tutti i contaminanti, si occuperà della determinazione del parametro Formaldeide per tutti i campioni che saranno prelevati nelle diverse scuole italiane con circa 200 campioni.

La scuola primaria De Amicis di Samarate è coinvolta con tre classi dove sono in corso le fasi operative del monitoraggio ambientale – campionamento e analisi e di somministrazione e valutazione dei questionari da parte dei Dirigenti Scolastici, docenti, genitori e alunni per raccogliere informazioni sulle patologie respiratorie, allergiche e sullo stato di salute in generale, sull’ambiente di vita e scolastico.