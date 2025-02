La Solbiatese ritrova la vetta, la Vergiatese vince per Francese

Basta un gol alla Solbiatese per ritrovare il primo posto in classifica. I nerazzurri, alla seconda vittoria su due gare di mister Vito Grieco, faticano a sbloccare la gara ma alla fine si impongono 1-0 contro il fanalino di coda Robbio grazie alla rete di Torraca che vale i tre punti.

Se la Solbia vince, le altre inciampano: al secondo posto si ritrova la Rhodense che batte 1-0 il Pavia e sogna. Il Mariano invece cade al “Mari”, sconfitto 1-0 dal Legnano grazie a un eurogol di Tucci (leggi qui).

La Caronnese pareggia 2-2 contro la Sestese a Caronno Pertusella, pari anche per l’Fbc Saronno al “Colombo-Gianetti” contro il Casteggio.

Vittoria speciale per la Vergiatese, che batte 1-0 l’Ardor Lazzate e ricorda il dirigente Pietro Francese (leggi qui).

Un altro ko per l’Ispra, 3-1 in casa del Cinisello, che porta a un altro cambio di panchina: via Ferraro, torna Raza. In zona salvezza colpo della Base 96 che espugna 2-1 Meda e della Lentatese che passa 1-0 a Sedriano.