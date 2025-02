Sesto Calende piange Pietro Francese, volto amato del calcio e della ristorazione

Sesto Calende e il mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Pietro Francese.

Il Ristoratore molto conosciuto nella città sul Ticino per essere il proprietario in pieno centro de “Il portichetto” e figura di riferimento nel panorama calcistico dilettantistico è venuto a mancare sabato 15 febbraio all’età di 58 anni.

(foto pagina Facebook Pro Sesto Calende)

Malato, Francese – direttore tecnico della Vergiatese che in passato aveva collaborato con Solbiatese e Sestese – è scomparso all’età di 58 anni lasciando la moglie Marcella e il figlio Guido. L’ultimo saluto si terrà martedì 18 febbraio alle ore 10, nella Chiesa di San Bernardino.

I COMMERCIANTI ACCENDONO UNA CANDELA FUORI DALLE VETRINE

In molti, in città (dalle sezioni partitiche alle associazioni) e nel mondo dello sport locale, si sono uniti al cordoglio per la sua scomparsa. Tutti ricordandone il sorriso sempre stampato sul volto.

«Pietro è stato un collega sempre sorridente, pronto ad aiutare e a dare una mano, una persona che ha saputo lasciare un segno positivo e indelebile nel nostro cuore e nella nostra comunità» ricorda il Gruppo Artigiani e Commercianti di Sesto Calende, nella persona di Patrick Panza, che invita tutti i membri del gruppo a partecipare a un momento di raccoglimento collettivo, accendendo una candela fuori dall’ingresso delle proprie attività per rendere omaggio a Pietro e al suo spirito sempre generoso e solare. Che il ricordo di Pietro possa sempre accompagnarci, ispirandoci nella vita quotidiana a continuare a lavorare insieme con lo stesso impegno, dedizione e sorriso che lui ha sempre dimostrato».

«Persona sempre sorridente e disponibile, ha rappresentato un punto di riferimento per molti. Oggi la nostra città e piazza Garibaldi perdono una colonna portante, un amico, un uomo sempre pronto ad aiutare il prossimo» sono invece le parole della Pro Sesto Calende.