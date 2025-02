Legnano al nono posto nella top ten delle città più romantiche d’Italia stilata da Amazon per San Valentino

C’è anche Legnano nella classifica delle dieci città più romantiche d’Italia stilata in occasione di San Valentino da Amazon, la piattaforma di e-commerce generalista più conosciuta al mondo. La città del Carroccio è al nono posto della top ten guidata da Trieste, preceduta da Cagliari, Padova, Vicenza, Milano, Ferrara, Gallarate e Sanremo, davanti a Bologna.

Per stilare la graduatoria, che per la prima volta include anche Legnano, Amazon ha preso come parametro di riferimento il numero di vendite pro capite di libri “romance”, tanto cartacei quanto digitali, nelle città italiane con più di 50mila abitanti tra i 1° gennaio e il 31 dicembre dello scorso anno.

Non è la prima volta, peraltro, che la città del Carroccio diventa protagonista delle classifiche stilate dai “colossi” del web. Negli anni scorsi, infatti, Legnano era risultata in vetta alla classifica stilata dal portale Casa.it dei Comuni della Città metropolitana di Milano dove più persone avevano cercato casa,