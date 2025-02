Licata: “Approvata una nuova proposta in consiglio regionale sulla dialisi a domicilio”

«Sono orgoglioso di aver sottoscritto e sostenuto la mozione sull’emodialisi e dialisi a domicilio proposta dal collega Jacopo Dozio, approvata trasversalmente e all’unanimità dall’aula consiliare questa settimana», dichiara il Consigliere Regionale di Forza Italia Giuseppe Licata.

«La proposta – prosegue il consigliere – permette di avviare uno studio per la definizione delle modalità del servizio e poi, sulla base di quanto emergerà, di inserirlo nel tariffario regionale, rendendo il servizio universale, attivo per tutti i cittadini lombardi gratuitamente».

Il numero di persone sottoposte a dialisi al 2023 (fonte, Registro Lombardo Dialisi e Trapianto) risulta essere pari 8233 (nel 2018 erano 7.739). Il documento prende atto che una sperimentazione in tal senso è già stata avviata dal 2018 da alcune aziende sanitarie lombarde portando a curare a domicilio con pieno successo circa 1600 pazienti.

«La dialisi domiciliare garantisce ai pazienti anziani e/o complessi, per i quali il viaggio dalla propria abitazione al centro di riferimento rappresenta una rilevante problematica di mobilità, un’opportunità in più per poter gestire la propria patologia – sottolinea Giuseppe Licata -. Lavorare per estendere la possibilità di scelta e consentire ai pazienti di poter optare per un servizio assistito presso il proprio domicilio, ritengo sia importante, anche per le famiglie».