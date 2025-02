Litigano e la polizia gli trova la droga in casa: due arresti nel Bellinzonese

L’alterco fra due persone fa arrivare la polizia cantonale che scopre la droga nell’appartamento. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 06.02.2025 a Castione sono stati arrestati un 50enne cittadino albanese residente in Albania e una 37enne cittadina svizzera domiciliata nella regione. L’uomo e la donna sono stati fermati da agenti della Polizia cantonale a margine di una richiesta d’intervento per un alterco tra i due avvenuto, per cause da stabilire, presso l’abitazione della 37enne e dove era ospitato il 50enne.

La successiva perquisizione dell’appartamento ha permesso di rinvenire circa 150 grammi di eroina e circa 60 grammi di cocaina, nonché alcune migliaia di franchi e diverse centinaia di euro. I due sono sospettati di essere coinvolti in un’attività di spaccio a clienti locali. L’ipotesi di reato nei loro confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta è coordinat a dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.

