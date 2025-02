L’esistenza e l’azione del demonio: “Nefarius” al Miv di Varese

Lunedì 24 febbraio alle 20.30 presso il cinema Multisala Impero di Varese (MIV) si terrà la proiezione del film “Nefarius”del 2023.

Si tratta di un film fuori dai grandi circuiti internazionali.

È un film coraggioso e originale sull’esistenza e l’azione del Demonio, senza effetti speciali splatter, senza violenza e horror di alcun genere. Lineare, diretto, teologicamente solido. E’ terrificante non per gli effetti di scena, ma perché presenta con realismo l’azione del Male contro l’uomo, in odio a Dio.

Sinossi del film: Nel giorno previsto per la sua esecuzione capitale, il serial killer Edward Wayne Brady, è sottoposto ad un’ultima valutazione psichiatrica da parte del dottor James Martin; se questi lo dichiarerà incapace di intendere e di volere, Brady sarà risparmiato. In caso contrario, verrà giustiziato. Durante il colloquio, l’assassino afferma essere posseduto da un demone chiamato «Nefarius» e comunica al dottor Martin che, entro fine giornata, questi commetterà tre omicidi. Lo psichiatra, scettico uomo di scienza, respinge tali affermazioni fin quando il demone non rivelerà particolari incredibilmente accurati della sua vita privata. Posto d’innanzi la realtà oggettiva, lo scetticismo di Martin comincerà a vacillare ed un atroce dubbio, serpeggiare…

Il film è nell’ambito delle iniziative del Mese per la Vita di Varese.