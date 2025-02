Marketplace online: come avere successo nelle vendite con i partner giusti

Vendere sul web è diventata un’ambizione molto sentita, non solo tra i più giovani. La rete permette di intercettare clienti da tutto il mondo, quindi potenzialmente molti di più di quelli che si trovano a passare fisicamente davanti a un negozio.

Ciò che chi si appresta a sbarcare online oggi non sa, tuttavia, è che sbaragliare i tanti competitor che presidiano il web da anni, non è così facile, neanche vendendo merci di eccellente qualità. Ci sono prassi, consuetudini, strategie e strumenti che bisogna conoscere prima di approcciarsi a questo business e, per farlo nel modo giusto, il primo passo è valutare l’integrazione dei marketplace online.

Ci riferiamo al vendere su più canali, quindi non aspettarsi che gli utenti vengano solo sul proprio shop ma che trovino i propri prodotti o servizi anche su altre piattaforme. Per poter gestire più negozi contemporaneamente, però, ci vuole uno strumento di comando efficiente, ovvero i gestionali per marketplace.

Cerchi soluzioni per incrementare le vendite? Allora leggi i nostri consigli, prendi nota e poi crea il tuo marketplace online affidandoti ai partner giusti.

Cos’è un gestionale per marketplace e come aiuta a migliorare le vendite?

Vendere su più piattaforme contemporaneamente (Amazon, eBay, Etsy, Zalando, ecc.) è un’ottima strategia per raggiungere un pubblico più ampio, ma gestire tutto manualmente può diventare un incubo operativo. È qui che entrano in gioco i gestionali per marketplace, strumenti fondamentali per semplificare la gestione delle vendite multi-canale.

Un gestionale per marketplace consente di centralizzare gli ordini, quindi anziché gestire ogni piattaforma separatamente, permette di visualizzare tutti gli ordini da un’unica dashboard.

Inoltre è pensato per sincronizzare il catalogo prodotti, in modo che ogni modifica si rifletta automaticamente su tutti i marketplace collegati. Per finire, è in grado di automatizzare la logistica, quindi renderla efficiente. I migliori software, a tal proposito, integrano servizi di spedizione e magazzini, così che l’evasione degli ordini sia più rapida ed efficiente.

Senza un gestionale, il rischio è di perdere il controllo sugli ordini, vendere prodotti non disponibili o gestire male i prezzi rispetto alla concorrenza. Con lo strumento giusto, invece, le aziende possono vendere su più canali senza perdere tempo e senza errori. Scegliere il gestionale adatto alle proprie esigenze è quindi una decisione strategica per aumentare le vendite senza complicarsi la vita.

Collaborazioni e partner: la comunicazione oltre il puro marketing

Vendere su marketplace non significa solo caricare prodotti e aspettare che i clienti arrivino. Per avere successo occorre anche una rete di partner e collaborazioni strategiche.

Per agire su questo fronte, si può investire in molteplici iniziative, come le partnership con fornitori e logistica. Lo stesso vale per le collaborazioni con i giusti influencer e creator di settore, così come altre aziende che operano in mercati simili o complementari. Questo aspetto è importante, tanto quanto il miglioramento della gestione delle vendite con i marketplace online.

Il successo nelle vendite online, quindi, non va misurato a compartimenti stagni, ma valutato in modo globale. Questo significa che non è pensabile, per uno shop di qualunque dimensione, ambire a una crescita senza una strategia distribuita su più canali di vendita e inserita all’interno di relazioni commerciali di qualità.