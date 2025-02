Maschere e bande musicali: Caronno Varesino si prepara a festeggiare il Carnevale

Caronno Varesino si appresta a celebrare il Carnevale con un evento ricco di colori, musica e divertimento. Domenica 2 marzo, l’Oratorio e la Pro Loco di Caronno Varesino organizzano il “Carnevale Caronnese”, un appuntamento che promette di coinvolgere grandi e piccoli in una giornata all’insegna della tradizione e dell’allegria.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 14:00 presso l’oratorio, dove sarà possibile assistere a uno spettacolo di giocoleria e mangiafuoco, un’attrazione che saprà sicuramente incantare i presenti. Alle ore 15:00 partirà la grande sfilata per le vie del paese, animata da maschere e bande musicali.

Il percorso della sfilata toccherà diverse strade di Caronno Varesino: Via Piave, Via Diaz, Via Casee, Piazza Libertà, Via Santa Croce, Via Giovanni XXIII, Via Rimembranze, Via Rosselli, Via Roma, Piazza Mazzini e Via Garibaldi. Un itinerario studiato per permettere a tutti di godere dello spettacolo e partecipare attivamente ai festeggiamenti.

L’evento si concluderà nuovamente all’oratorio, dove sarà allestito un punto di ristoro e si potranno gustare le tradizionali “chiacchiere”, dolce tipico del Carnevale.

La manifestazione è realizzata con il supporto di numerose realtà locali, tra cui il Corpo Musicale Santa Cecilia APS di Castiglione Olona, il Centro Musicale “R. Romagnoli” di Gorla Minore, la Banda R.A. dei ragazzi di Morazzone, il Corpo Musicale Mornaghese, il Corpo Musicale Gemonio e la Banda Musicale “G. Verdi” di Capolago APS.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Caronno Varesino e rappresenta un’occasione unica per vivere il Carnevale in un’atmosfera di festa e condivisione.

Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano la tradizione del Carnevale e desiderano trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della musica.