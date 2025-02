Mastini, si riparte: c’è l’Appiano per dimenticare la Coppa Italia

L’ultima settimana dei Mastini è stata probabilmente la più complicata negli ultimi anni della storia giallonera. La tremenda sconfitta patita in semifinale di Coppa Italia, 1-7 in casa contro il Caldaro, ha aperto ferite nel rapporto tra squadra, dirigenza e tifoseria con coach Gaber Glavic indicato come principale – ma non unico – colpevole della situazione.

Una atmosfera che mai si era respirata nell’ultimo triennio (e nemmeno nelle stagioni immediatamente precedenti) che ha richiesto l’intervento, cordiale ma deciso, da parte del presidente Carlo Bino. Il massimo dirigente giallonero ha “blindato” coach Glavic, scegliendo per mille motivi la strada della diplomazia all’interno dello spogliatoio e della società medesima per rimettere insieme i cocci e, quindi, ripartire. Ricordando, però, con orgoglio, quanto fatto dall’HCMV in questi tre anni, tanto più che la stagione deve ancora vivere il suo clou.

E che il Varese resta in piena corsa per il titolo IHL, certo non da favorita, ma da possibile outsider. Il terzetto Caldaro-Aosta-Feltre appare in questo momento più attrezzato dei Mastini ma non bisogna dimenticare che all’interno di una annata sportiva le cose possono cambiare. Cali (o crescite) di rendimento, compattezza interna, momenti di grazia sono variabili in grado di sovvertire le gerarchie e a questo si fa affidamento in via Albani (l’esempio è… in casa, con Varese capace di vincere 11 gare consecutive) per affrontare l’ultima parte del campionato.

Sabato 15 (ore 18,30) all’Acinque Ice Arena sarà ospite l’Appiano nella terz’ultima gara del Master Round, girone in cui i Pirati sono all’ultimo posto senza avere ancora raccolto punti. Per il risultato del match, però, molto dipenderà dai gialloneri: l’auspicio è che in pista si veda quel gioco che tutti – presidente, allenatore, capitano – dicono di sviluppare bene in allenamento e che è svanito in semifinale. E poi ci sarà da verificare quanto possa essere ancora saldo il legame tra squadra e pubblico: il PalAlbani non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e – al netto delle critiche legittime – probabilmente si farà sentire anche nel match “della ripartenza”.

In pista ci sarà la squadra quasi al completo: Glavic non ha a disposizione i soli Fanelli e Piroso ma per il resto non avrà problemi ad allestire le linee. Piuttosto c’è da chiedersi quali saranno le sue scelte visto che quelle definite per il Caldaro non hanno pagato. La gara sarà diretta dai signori Egger e Lottaroli assistiti da Brenna e Pignatti.