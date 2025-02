Nel fine settimana il favonio riporta il sereno sul Varesotto

Correnti dai settori occidentali hanno raggiunto nella giornata di giovedì la regione Padano-Alpina. La rotazione dei venti dai settori settentrionali e con l’ingresso del vento da Nord porterà, a partire da oggi, un veloce rasserenamento e il temporaneo aumento delle temperature per effetto favonico. Nel fine settimana si consolida un promontorio anticiclonico che manterrà il tempo stabile.

Ecco le previsioni per il weekend del Centro Geofisico Prealpino

Venerdì 14 febbraio – Inizialmente soleggiato, poi sereno. Ingresso del vento da Nord. Favonio in area pedemontana e a tratti fino in pianura con raffiche di forte intensità. Asciutto. Temperature in aumento.

Sabato 15 febbraio – Generalmente ben soleggiato su tutta la regione. Asciutto. Temperature in lieve calo per graduale esaurimento del favonio.

Domenica 16 febbraio – In parte soleggiato. Asciutto. Temperature senza variazioni con massime vicine ai 10 gradi.