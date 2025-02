Samarate Insieme: “Da noi piena e convinta fiducia in Ferrazzi”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Samarate Insieme – Si, che puntualizza la linea della lista civica rispetto all’andamento dell’amministrazione guidata da Alessandro Ferrazzi, a oltre sei mesi dall’insediamenti

Il Direttivo di “Samarate Insieme Si” in merito all’articolo apparso on line sulla testata “Malpensa 24” descrivente “l’aria di tensione politica” nella maggioranza di centrosinistra allargata, conferma la piena e convinta fiducia nell’amministrazione Ferrazzi e soprattutto nella persona del Sindaco, che ha rappresentato e rappresenta una occasione di cambiamento nella gestione della nostra amata Città di Samarate.

“Samarate Insieme — SI” conferma la positività del lavoro svolto in questi primi 8 mesi dalla maggioranza sotto la guida attenta e responsabile di Sandro Ferrazzi, che ha saputo affrontare i numerosi problemi lasciati dalle amministrazioni precedenti, avviando nel contempo attività ed iniziative innovative che hanno già trovato attuazione e che sono in itinere. Sopra tutto riteniamo che il ruolo dei Sindaco è stato fondamentale per garantire, a tutti i gruppi che costituiscono questa maggioranza, rispetto, dignità e democrazia nel dibattito politico e nell’espressione dei loro obiettivi e delle promesse dichiarate ai propri elettori nella campagna elettorale di giugno24. Le tensioni sottolineate dal giornalista fanno parte di una dialettica politica a cui, Sandro Ferrazzi ed i partiti che lo sostengono, sapranno dare risposte concrete attraverso il prosiego della legislatura.

Il Direttivo di “Samarate Insieme —SI” è pienamente cosciente che per attuare l’ambizioso programma predisposto da questa maggioranza, occorre pazienza, disponibilità e unità di intenti, che abbiamo riscontrato in questi primi mesi. Occorre continuare a dare fiducia e sostegno al Sindaco, che deve operare per allargare l’adesione al proprio lavoro, a quello della Giunta e della maggioranza, tra i cittadini e gli organi istituzionali.

Il miglioramento della nostra amata Città è un patrimonio di tutta la popolazione e di tutte le forze socio-culturali-politiche di Samarate e il loro coinvolgimento e un fatto necessario e ineludibile.

Da parte di “Samarate Insieme — SI” vi è e vi sarà il massimo impegno ad operare in silenzio, con disponibilità verso tutte le forze politiche, per consentire alla Sindacatura Ferrazzi di portare a termine il suo mandato e di operare per permettere quel salto di qualità alla Città, che è stata l’ipotesi che ci ha convinto, come gruppo civico, da subito a sostenere, anche al primo turno elettorale, la candidatura dell’amico Sandra a Sindaco di Samarate.

Siamo coscienti che ogni macchina ha necessità di un tempo di rodaggio, che successivamente si può trasformare nella sua espressione massima della potenza progettuale e attuativa.

Siamo convinti che così sarà per il nostro Sindaco Sandro Ferrazzi.

“SAMARATE INSIEME —SI” ll Coordinatore Sergio Mazza