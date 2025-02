Scontro in autostrada contro il guard rail tra Sesto e Vergiate, tre chilometri di coda in direzione dell’Autolaghi

Oggi, martedì 11 febbraio, alle 16:21, si è verificato un incidente stradale lungo l’autostrada A8/A26dir, nel tratto tra Sesto Calende e Vergiate, in direzione della Autostrada dei Laghi. L’incidente ha coinvolto un’auto, con una persona, una donna di 70 anni, che è rimasta coinvolta nell’impatto. Secondo le prime ricostruzioni l’autovettura avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori, tra cui i Vigili del Fuoco di Varese e il personale sanitario del Soreu Laghi, con un mezzo di soccorso automedica e un’ambulanza di base. La donna, che ha riportato ferite non gravi, è stata assistita sul posto e trasportata con il codice giallo agli ospedali della zona per ulteriori accertamenti.

L’incidente ha causato disagi al traffico, con rallentamenti lungo il tratto autostradale per 3 chilometri. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la viabilità e per svolgere i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.