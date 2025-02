Seconda tappa della “Mini Champions Chess Liga“: giovani talenti in gara a Caldana

La passione per gli scacchi torna protagonista con la seconda tappa della Mini Champions Chess Liga, che si terrà domenica 23 febbraio 2025 alle ore 15:00 presso il Teatro Soms di Caldana (frazione di Cocquio Trevisago). L’evento è riservato ai giovani giocatori under 14, tesserati FSI, e vedrà la partecipazione di un massimo di dieci squadre. Le migliori tre formazioni riceveranno una coppa in premio.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cocquio Trevisago, è resa possibile grazie alla collaborazione tra ASD Società Scacchistica Esteban Canal Cocquio (presidente Teta Lopedota), il Comitato Regionale Lombardo e l’ASD Società Scacchistica “Città di Varese” (presieduta da Massimiliano Calcaterra), società che sono state in grado di portare in provincia di Varese un evento scacchistico di portata regionale.

Un aspetto logistico da tenere presente riguarda l’accesso al luogo di gioco: gli automezzi sopra le 5 tonnellate non potranno raggiungere il teatro da Cocquio, ma dovranno arrivare da Orino.

Per informazioni è possibile contattare Teresa (3336181150) e Massimiliano (3393675067) dopo le 18:00.

Un appuntamento imperdibile per i giovani appassionati di scacchi, pronti a sfidarsi sulle 64 caselle con strategia e ingegno.