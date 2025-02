Sparatoria in una scuola in Svezia, ci sono almeno dieci vittime

La polizia svedese ha confermato che una sparatoria avvenuta oggi a Orebro, a circa 200 km a ovest di Stoccolma, ha provocato una decina di morti. Tra le vittime si conta anche l’autore dell’attacco, che non era noto alle forze dell’ordine.

Secondo le indagini preliminari, non si tratterebbe di un atto di terrorismo. L’aggressore, che si sarebbe tolto la vita, avrebbe agito in solitaria e al momento non sussistono ulteriori pericoli per la comunità.

“L’identificazione delle vittime è ancora in corso”, ha dichiarato Roberto Eid Forest, capo della polizia di Orebro, rispondendo alla mancanza di un bilancio definitivo dell’attacco. Le autorità non hanno fornito dettagli sull’identità delle vittime né sul numero esatto di feriti.

Le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione presso un’abitazione di Orebro, ritenuta collegata al sospetto aggressore. Inizialmente, il bilancio ufficiale parlava di sei feriti, compreso l’attentatore. Almeno cinque persone sono state trasportate in ospedale, quattro delle quali sottoposte a intervento chirurgico. Una di loro versa in gravi condizioni, ma il numero complessivo dei feriti potrebbe aumentare.

L’episodio si è verificato presso la Risbergska School di Orebro, un istituto che accoglie studenti dai 20 anni in su e offre diversi livelli di istruzione e corsi di lingua per immigrati.