Tangenziale di Varese scontata, Monti: “Grande risultato per il territorio”

«Un grande risultato della Lega per il territorio: dopo anni di richieste e battaglie, finalmente arriva lo sconto del 50% sui pedaggi per chi utilizza abitualmente la Tangenziale di Varese. Ringrazio il Presidente Attilio Fontana e l’Assessore Claudia Maria Terzi per aver portato avanti questa misura, che avevamo annunciato già durante la presidenza Maroni e che oggi diventa realtà grazie alla determinazione della Lega al governo regionale». Lo dichiara Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega in Lombardia, commentando l’introduzione della sperimentazione che partirà dal 1° marzo 2025.

«Per anni – prosegue Monti – come consiglieri della Lega sul territorio abbiamo chiesto questa agevolazione, che va concretamente incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori che utilizzano la Tangenziale di Varese. Superate le difficoltà tecniche ed economiche, oggi possiamo finalmente avviare questa sperimentazione, che non solo porterà un risparmio significativo per chi viaggia quotidianamente, ma contribuirà anche ad alleggerire la viabilità locale, migliorando la mobilità per tutti».

«La Lega dimostra ancora una volta la sua concretezza al governo: non solo promesse, ma fatti. Continueremo a lavorare per garantire ai nostri cittadini infrastrutture moderne ed efficienti, sempre con un occhio di riguardo per il territorio e per chi lo vive ogni giorno».