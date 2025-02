“Troppi investimenti a Varese”, Angei (Lega) presenta una mozione

Il vicecapogruppo della Lega in consiglio comunale, Stefano Angei, ha annunciato oggi, mercoledì 5 febbraio, la presentazione di una mozione volta a rafforzare la sicurezza stradale nella città, con particolare attenzione alla protezione dei pedoni.

La proposta arriva dopo i tragici eventi del 2024, che hanno visto la morte di due persone, e il recente incidente mortale in via Carcano.

“I dati relativi agli incidenti stradali che hanno coinvolto pedoni a Varese non possono più essere ignorati”, ha dichiarato Stefano Angei. “Nel 2024, due pedoni sono stati vittime di incidenti mortali, e purtroppo anche il 2025 è iniziato con una vittima. Questo dato impone una riflessione seria e immediata. È necessario prendere misure concrete per garantire la sicurezza dei pedoni, la fascia più vulnerabile tra gli utenti della strada.”

La mozione presentata richiede alla Giunta di adottare, con urgenza, interventi concreti per garantire la sicurezza stradale dei pedoni.

“Abbiamo il dovere di intervenire tempestivamente per proteggere chi si sposta a piedi”, ha concluso Angei. “La sicurezza stradale è una priorità che non si può più rimandare. Questa mozione vuole essere un passo concreto per rendere Varese una città più sicura per tutti.”

Il Consiglio Comunale discuterà la proposta nella prossima convocazione, con l’obiettivo di attuare misure che possano prevenire ulteriori incidenti e tutelare la vita dei cittadini. Angei conclude suggerendo, ad esempio, il reintegro della figura del “Nonno Vigile” per garantire, soprattutto ai più piccoli, attraversamenti stradali sicuri, senza dover distrarre gli agenti della Polizia Locale, già in grave sofferenza di organico.

“Nel corso del 2024, la città di Varese ha registrato 75 sinistri stradali che hanno coinvolto 84 pedoni, di cui 73 hanno riportato lesioni e, purtroppo, 2 hanno perso la vita. Inoltre, nei primi ventinove giorni del 2025 (dal 1° gennaio al 29 gennaio), si sono già verificati 6 incidenti nel territorio comunale, con il coinvolgimento di 9 persone, di cui 8 ferite e una deceduta – si legge nella mozione”. Alla luce di questi dati preoccupanti, la mozione presentata impegna il Sindaco e la Giunta comunale ad adottare misure concrete ed efficaci per la tutela dei pedoni, con particolare attenzione alle aree della città considerate più critiche per la viabilità.

Nello specifico, si richiede: l’adozione immediata di interventi mirati per garantire una maggiore sicurezza dei pedoni, soprattutto nei punti più a rischio, come l’attraversamento tra via Carcano e via Cairoli, solo per citare un esempio. Il ripristino della figura del “Nonno Vigile”, o di un servizio analogo, per garantire l’attraversamento sicuro degli studenti e delle studentesse negli orari di punta, evitando di sottrarre personale già insufficiente alla Polizia Locale.