È morto l’uomo di 61 anni investito a Varese da un’auto

Non ce l’ha fatta l’uomo investito oggi, 3 gennaio, in via Carlo Carcano a Varese, all’altezza del supermercato Lidl.

La vittima è un cittadino spagnolo del 1963. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, e i numerosi tentativi di rianimazione avvenuti nel pronto soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese, l’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

L’incidente, avvenuto subito dopo le 13, aveva visto l’immediato intervento di un mezzo di soccorso avanzato e di un’ambulanza di base dell’associazione SOS Malnate, mentre sul posto la Polizia Locale di Varese effettuava i rilievi e ricostruiva l’esatta dinamica dei fatti: ma nulla è stato possibile per salvare la vita dell’uomo.