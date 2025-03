20 anni di YouTube: raccontaci il tuo viaggio sulla piattaforma

Il 23 aprile 2005, alle 20:27, veniva caricato il primo video su YouTube: Me at the zoo. Era solo un breve filmato, ma segnava l’inizio di una piattaforma destinata a cambiare per sempre il mondo della comunicazione e della creatività online.

Vent’anni dopo, YouTube è molto più di una piattaforma digitale: è una realtà che ha dato spazio a milioni di creator, ha creato carriere, ha trasformato il modo di raccontare e fruire i contenuti. E ora vogliamo sentire la tua storia.

Se sei uno youtuber, se hai vissuto l’evoluzione della piattaforma, se il tuo canale ha fatto parte di questa rivoluzione, ti invitiamo a raccontarti in una serata speciale a Materia Spazio Libero VareseNews (Via Confalonieri 5 Sant’alessandro – Castronno).

Vuoi partecipare e raccontarci il tuo percorso su YouTube?

Vogliamo raccogliere voci, esperienze, successi, difficoltà e aneddoti di chi ha sperimentato il linguaggio della piattaforma, di chi ha vissuto i cambiamenti degli algoritmi, di chi ha costruito una community o semplicemente ha trovato in YouTube un modo per esprimersi.

YouTube ha dato voce a milioni di persone. Ora tocca a te: raccontaci la tua storia.