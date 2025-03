A Varese la rete interistituzionale antiviolenza: firmato il protocollo d’intesa

Questa mattina, lunedì 31 marzo, nella sede del Comune di Varese, a Palazzo Estense, è stati firmato il Protocollo d’Intesa della Rete interistituzionale antiviolenza. Si tratta di un accordo che vede il Comune di Varese in qualità di capofila e che coinvolge diversi enti e soggetti del territorio, come i Centri antiviolenza, Case rifugio, Ats Insubria, Asst Settelaghi, l’Università degli Studi dell’Insubria, gli otto ambiti territoriali e centoundici comuni della rete, con l’obiettivo di promuovere interventi di prevenzione della violenza contro le donne e di presa in carico, attraverso la messa a punto di azioni integrate tra i diversi organismi coinvolti.

«Un passo importante per una strategia condivisa di contrasto alla violenza di genere – dice l’assessora alle Pari opportunità Rossella Dimaggio – con la definizione di azioni e la programmazione di procedure finalizzate al consolidamento del sistema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Un accordo che coinvolge diversi enti e realtà territoriali in modo da poter agire su tutti i livelli».

Il documento è stato realizzato mediante tavoli tecnici di confronto che hanno coinvolto Servizi Sociali, Centri antiviolenza, Case rifugio e le istituzioni firmatarie. Durante l’incontro è stato inoltre presentato il progetto del Comune di Varese Un luogo una rete, che coinvolgerà l’intero territorio con azioni di prevenzione alla violenza di genere.