A Varese la risottata solidale dell’associzione Pane di Sant’Antonio con chef Barzetti

L’Associazione Pane di Sant’Antonio ODV , con la collaborazione volontaria di chef Sergio Barzetti e la Compagnia del Chicco Duro, organizza una risottata solidale nel cortile di Piazza Canonica a Varese (dietro la Basilica di San Vittore) domenica 30 marzo 2025 .

A partire dalle ore 12.00 sarà possibile acquistare un piatto di riso da consumare passando al costo di 5€. Per chi lo desidera il menù potrà essere completato da un bicchiere di vino o acqua.

Nel 2025 l’associazione Pane di Sant’Antonio ODV festeggia 10 anni di servizio all’interno della Casa della Carità. Questa edizione della risottata sarà una felice occasione per condividere con la cittadinanza un brindisi che celebra questo traguardo importante.

Il ricavato dell’evento andrà tutto a sostenere le attività della Casa della Carità di Varese che, grazie ai numerosi volontari e alla generosità di tante persone, si impegna a rispondere ai bisogni dei più emarginati e dei più deboli della nostra città.

Nel corso del 2024, la mensa della Casa della Carità ha distribuito in media 86 pranzi e 95 cene al giorno, per un totale di 35.611 pasti. Da gennaio 2025 ad oggi ha distribuito in media 99 pranzi e 98 cene al giorno.

Nel 2024 al servizio guardaroba hanno fatto accesso 2.315 uomini e 1.103 donne e sono stati forniti 643 pacchi vestiti per bambini. Gli accessi alle docce sono stati 1.714, la farmacia ha registrato 1.194 accessi e dispensato 4.316 farmaci e l’Emporio della Solidarietà Caritas, che assiste una media di 40 nuclei familiari (143 persone), ha registrato 879 accessi.

Nonostante tanti sforzi, le richieste non accennano a diminuire e ogni mese vengono accolte circa 50 nuove persone che chiedono aiuto. Non si tratta solo di chi si trova in condizioni di estrema fragilità, ma anche da chi non riesce a far fronte all’aumento dei costi dovuti all’inflazione e alla mancanza di alcuni ammortizzatori sociali.

Ogni contributo a sostegno del nostro servizio è prezioso e fondamentale.

Chi volesse sostenere la Casa della Carità può farlo in molti modi:

– Con un bonifico a: Banco BPM n. 012812 PANE DI SANT’ANTONIO odv

Codice IBAN IT11Y0503410800000000012812

– Con una donazione singola o ricorrente a questo link: https://www.panedisantantonio.com/fai-una-donazione