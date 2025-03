Arrestate a Gallarate per furto. “Tra qualche ora ci libererete” ma il giudice le manda in carcere

«Tra qualche ora torniamo a casa. Facciamo sempre così» – hanno dichiarato ai carabinieri che le hanno arrestate ieri, mercoledì, per il furto di quasi mille euro di prodotti cosmetici e per l’igiene personale all’interno di un supermercato di Gallarate.

Le due donne di origini rumene (40 e 19 anni), erano convinte di tronare in libertà nel giro di poche ore e invece prima hanno passato la notte nelle camere di sicurezza della caserma e poi hanno pianto quando il giudice del Tribunale di Busto Arsizio ha deciso per loro la misura della custodia cautelare in carcere. Dopo aver convalidato l’arresto operato dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Gallarate, infatti, ha disposto la traduzione nel carcere di Como.

Dai controlli effettuati in seguito al loro arresto è emerso che avevano una sfilza infinita di precedenti tutti uguali, soprattutto a carico della quarantenne, e questa volta non hanno potuto fare ritorno a casa come avevano previsto.