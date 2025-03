Da Liala a Missoni, da Zamberletti a Furia: con il consiglio comunale di sabato 22 marzo si approvano i primi cittadini illustri per il Famedio

Il Consiglio Comunale di Varese si riunirà sabato 22 marzo 2025, alle ore 9.45, per una seduta straordinaria incentrata sull’iscrizione dei cittadini varesini illustri e benemeriti nel Famedio, il luogo monumentale che renderà omaggio a coloro che hanno dato un contributo significativo alla città. La riunione si terrà nel Salone Estense del Civico Palazzo ed è stata convocata di sabato mattina per facilitare la partecipazione dei cittadini interessati a questa prima proclamazione.

L’unico punto all’ordine del giorno sarà presentato dalla Consigliera Francesca Strazzi, presidente della Commissione Consiliare sul Famedio. «È stata una commissione molto collaborativa, considerato anche che avevamo l’impegnativo compito di darci regole e definizioni, ancor prima che nomi» Ha spiegato Strazzi, sottolineando l’importanza del lavoro preliminare svolto dalla commissione che è durato circa un anno, con un impegno significativo. «Nel 2023 abbiamo approvato il regolamento comunale che collocherà il Famedio a Giubiano. Il lavoro per la definizione dei nomi è durato circa un anno».

Secondo il regolamento, ogni nome dovrà essere portato in consiglio comunale con una spiegazione delle motivazioni, e i nomi di partenza sono circa 130. «Con questa prima seduta presentiamo per l’approvazione i primi 34, che eccezionalmente verranno votati tutti insieme» ha aggiunto la presidente della commissione.

La selezione dei primi nomi è stata fatta con il coinvolgimento di cittadini, associazioni, consiglieri comunali, sindaco e giunta. Inoltre, il Comune ha istituito una commissione di esperti per valutare il patrimonio artistico dei cimiteri, la quale ha aggiunto altri 89 nomi di varesini illustri. A questi nomi si aggiungono una cinquantina di richieste pervenute dai cittadini.

«Abbiamo scelto di approvarli in una seduta che prevedesse un solo punto all’ordine del giorno perchè ci aspettiamo un importante coinvolgimento di associazioni, parenti, cittadini che vogliono partecipare al momento, e immaginiamo diversi interventi da parte dei consiglieri per ricordare le figure che verranno votate: per questo non abbiamo provveduto ad accettare tutti i nomi insieme ma procediamo per tranches – ha continuato la Consigliera – Avremo altre sedute simili sull’argomento prima di fine anno».

«C’è stata una grandissima partecipazione da parte dei cittadini nell’individuare i nomi da collocare al Famedio, molto più di quella che ci aspettavamo, tanto che negli ultimi tempi abbiamo rallentato la raccolta per poter cominciare a portare i primi all’approvazione del consiglio comunale», ha dichiarato Strazzi, descrivendo l’entusiasmo che ha caratterizzato il processo di selezione.

I NOMI DEI PRIMI 34 NOMI ILLUSTRI CHE VERRANNO VOTATI PER IL FAMEDIO NEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 22

Sono 34 i primi nomi emersi nella commissione del Famedio e che saranno sottoposti al voto del consiglio comunale. Si tratta di Alfredo Binda Campione di ciclismo e vincitore di numerosi Giri d’Italia., Antonio Bareggi medico e deputato della Repubblica nell’immediato dopoguerra, Ermanno Bazzocchi il più importante progettista di velivoli nella storia d’Italia, Mario Bertolone storico e archeologo che studiò a lungo l’isolino Virginia, Flaminio Bertoni designer di alcune delle più iconiche auto Citroen, Pier Gianni Biancheri avvocato e politico che fu anche vicesindaco negli anni ’90, Giovanni Borghi l’imprenditore illuminato che fondò l’Ignis, Alfredo e Angelo Castiglioni i fratelli archeologi che fecero grandi scoperte in Africa, Achille Cattaneo imprenditore e mecenate, il grande scrittore Piero Chiara cui ancor ora dedicato un premio letterario, Edoardo Flumiani ingegnere e progettista che realizzò la palestra di via XXV Aprile e il quartiere Belfiore, Salvatore Furia il fondatore del Centro Geofisico Prealpino e dell’Osservatorio Schiaparelli, il grande artista Renato Guttuso, l’ingegnere Sergio Brusa Pasqué che ha realizzato a Varese la piscina e il palazzetto, Lanciotto Gigli imprenditore mecenate e assessore nella prima giunta varesina del dopoguerra, Lino Oldrini avvocato e sindaco di Varese, Luigi Ganna ciclista che vinse il primo giro d’Italia della storia, Monsignor Pasquale Macchi che fu segretario privato di Paolo VI, Gianfranco Maffina l’ultimo artista futurista, Paolo Mantegazza farmacologo e rettore dell’università degli studi di Milano, il politico Roberto Maroni che fu presidente di Regione Lombardia e Ministro dell’Interno, Angelo Monti che fu sindaco di Varese per 13 giorni, ma anche vicesegretario della Camera di Commercio nonchè tra l’altro, presidente della storica associazione dei Monelli della Motta, il poeta Guido Morselli, il Cardinale Attilio Nicora, la popolarissima scrittrice Amalia Negretti Odescalchi in arte Liala, il calciatore Luigi Ossola, lo stilista Ottavio Missoni Fondatore del celebre marchio di moda, monsignor Tarciso Pigionatti fondatore del Collegio De Filippi, la grande attrice, artista e attivista Franca Rame, l’artista Vittorio Tavernari, Ermenegildo Trolli l’imprenditore che lanciò il marchio del Calzaturificio di Varese, Ambrogio Vaghi già presidente di Unicoop Lombardia e di Iper Lombardia e politico appassionato, Giovanni Valcavi presidente per molti anni della banca popolare di Luino e di Varese che per primo promosse l’università dell’Insubria, Giuseppe Zamberletti Politico e primo Ministro della Protezione Civile, servizio che lui fondò.

