Da Rosita Missoni ad Alfredo Ambrosetti, sabato il consiglio comunale di Varese approva 23 nomi nuovi per il Famedio

Sabato 29 novembre alle 10.45 nel Salone Estense di Varese si terrà un Consiglio comunale straordinario che farà, ripercorrendola, la storia della città. In esso, 23 nuovi nomi si aggiungeranno al Famedio varesino, il memoriale che si sta realizzando per onorare i cittadini illustri della città, allargando così la platea dei benemeriti dopo i primi 34 iscritti, approvati da un analogo consiglio comunale straordinario avvenuto lo scorso marzo.

Il Famedio di Varese, che verrà collocato all’ingresso del cimitero di Giubiano, è molto più di una semplice targa commemorativa. Rappresenta un progetto condiviso, nato da un lungo confronto tra cittadini e istituzioni, che vuole riconoscere il valore di chi ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia varesina. La Commissione apposita, presieduta da Francesca Strazzi, ha lavorato per mesi scorsi allo scopo di individuare i nomi, seguendo quel percorso partecipativo che caratterizza il progetto fin dalla sua nascita. «Speriamo di inaugurarlo quanto prima – spiega Strazzi – Il lavoro della Commissione nasce proprio per vederlo finalmente realizzato: si tratta infatti di un progetto che nella storia di Varese era già in essere da molto tempo ma che è rimasto a lungo sepolto. E nel corso del nostro lavoro ci siamo resi conto dell’interesse che suscita tra i cittadini e dell’importanza di questo progetto».

ROSITA MISSONI, ALFREDO AMBROSETTI, ANTONIO TOMASSINI: LA CITAZIONE NEL FAMEDIO A POCHE SETTIMANE DALLA LORO SCOMPARSA

I ventitré nomi che saranno presentati sabato raccontano l’anima e la storia di Varese: ci sono imprenditori che hanno portato il nome della città nel mondo, partigiani che hanno sacrificato la vita per la libertà, medici che hanno curato generazioni di varesini, artisti che hanno lasciato opere memorabili. E tra loro spiccano anche figure scomparse recentemente, pochi mesi fa.

Rosita Missoni, morta il 2 gennaio 2025 e già citata nel Famedio di Milano, è stata tra le protagoniste assolute della moda italiana: nata a Golasecca da una famiglia di artigiani tessili, insieme al marito Ottavio fondò nel 1953 a Gallarate la casa di moda che avrebbe rivoluzionato l’alta moda con le sue maglie colorate e i disegni geometrici. La loro sede storica a Sumiragosi è trasformata presto nel cuore creativo di un marchio riconosciuto in tutto il mondo, un simbolo del Made in Italy dalle solide radici varesine.

Alfredo Ambrosetti, scomparso agli inizi di settembre 2025 a 94 anni, è stato l’ideatore di uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama economico internazionale, che vide la sua prima edizione nel 1975 a Villa d’Este. Era nato a Varese il 25 giugno 1931 e aveva fondato uno dei primi studi di consulenza aziendale in Italia, trasformando Cernobbio in un luogo di incontro per politici ed economisti di tutto il mondo.

Antonio Tomassini, morto nell’ottobre 2025 a 81 anni, è stato senatore per quattro legislature e punto di riferimento per la sanità italiana. Ginecologo di professione, guidò la Commissione Sanità di Palazzo Madama dal 2001 al 2013, portando la sua competenza medica al servizio delle istituzioni e del territorio varesino che lo aveva eletto.

CALOGERO MARRONE, ANGELO PORETTI, LUIGI PREVOSTI, LUIGI BASSANI: NOMI CHE HANNO FATTO LA STORIA DI VARESE NEL MONDO

Tra i nuovi iscritti emerge anche, e con particolare forza, la figura di Calogero Marrone, riconosciuto Giusto tra le Nazioni nei primi anni del 2010. Nato a Favara nel 1889, si trasferì a Varese nel 1931 dopo aver vinto un concorso come applicato comunale. Diventato capo dell’Ufficio Anagrafe, durante l’occupazione nazifascista rilasciò centinaia di documenti falsi a ebrei e antifascisti, permettendo loro di salvarsi. Arrestato il 7 gennaio 1944, fu deportato nel campo di concentramento di Dachau dove morì il 15 febbraio 1945. La sua storia, a lungo dimenticata, è tornata alla luce grazie al lavoro di Franco Giannantoni e Ibio Paolucci, che nel 2002 pubblicarono il libro che permise di avviare il riconoscimento come Giusto tra le Nazioni.

Tra gli imprenditori che hanno fatto la storia economica di Varese c’è Angelo Poretti, fondatore dell’omonimo birrificio. Nato a Vedano Olona nel 1829, emigrò in gioventù in Europa, spostandosi tra Austria, Germania e Boemia. Nel 1876 acquistò un’area industriale dismessa a Induno Olona e la trasformò in birrificio, importando dall’estero macchinari e materie prime, che ancora ancora oggi è attivo e parte del gruppo Carlsberg, portando il nome di Varese sulle tavole di tutto il mondo.