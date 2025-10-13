È morto il senatore Antonio Tomassini

È morto all’età di 81 anni Antonio Tomassini, senatore di lungo corso eletto nel Varesotto.

Marchigiano di origine, è stato eletto per ben quattro volte a Palazzo Madama, nelle file di Forza Italia.

Medico ginecologo di professione, ha guidato la Commissione Sanità (2001-2006 e 2008-2013) e anche presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sull’Efficacia e l’Efficienza del Servizio Sanitario Nazionale tra 2006 e 2008.

La scomparsa di Tomassini ha suscitato commozione nel mondo politico, in particolare tra chi ha vissuto la stessa stagione politica o militato nello stesso schieramento, ma non solo.

«Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Antonio Tomassini, un politico di grande spessore, un punto di riferimento per la sanità italiana e una figura di rilievo per tutto il nostro territorio della provincia di Varese» commenta Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega in Lombardia e Presidente della Commissione Welfare.

«Antonio – prosegue Monti – è stato per molti anni presidente della Commissione Sanità del Senato, distinguendosi per competenza, visione e dedizione al servizio pubblico. Il suo contributo al mondo sanitario è stato straordinario: con equilibrio, passione e grande lucidità ha saputo guidare e ispirare generazioni di amministratori, professionisti e decisori pubblici. Per me Antonio è stato molto più che un maestro: è stato un amico sincero, sempre pronto a offrire supporto e consiglio. Quando, dieci anni fa, ho iniziato la mia esperienza in Regione Lombardia occupandomi di sanità, lui è stato una guida preziosa, un punto di riferimento costante, una voce autorevole e sempre disponibile al confronto».