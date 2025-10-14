Giovedì i funerali dell’ex senatore Antonio Tomassini
Morto lunedì 13 ottobre, all’età di 81 anni, l’ex senatore di Forza Italia avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 1° dicembre
Si terranno giovedì 16 ottobre alle ore 15 a Varese nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, alla Brunella, in via Padre Samuele Marzorati i funerali di Antonio Tomassini. Morto lunedì 13 ottobre, all’età di 81 anni, l’ex senatore di Forza Italia avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 1° dicembre.
Originario delle Marche, Tomassini è stato eletto per quattro legislature al Senato nelle file di Forza Italia. Medico ginecologo, ha ricoperto ruoli di primo piano nelle istituzioni: è stato presidente della Commissione Sanità (2001-2006 e 2008-2013) e della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale tra il 2006 e il 2008.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.