Giovedì i funerali dell’ex senatore Antonio Tomassini

Si terranno giovedì 16 ottobre alle ore 15 a Varese nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, alla Brunella, in via Padre Samuele Marzorati i funerali di Antonio Tomassini. Morto lunedì 13 ottobre, all’età di 81 anni, l’ex senatore di Forza Italia avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 1° dicembre.

Originario delle Marche, Tomassini è stato eletto per quattro legislature al Senato nelle file di Forza Italia. Medico ginecologo, ha ricoperto ruoli di primo piano nelle istituzioni: è stato presidente della Commissione Sanità (2001-2006 e 2008-2013) e della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale tra il 2006 e il 2008.