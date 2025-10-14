Varese News

Necrologie

Giovedì i funerali dell’ex senatore Antonio Tomassini

Morto lunedì 13 ottobre, all’età di 81 anni, l’ex senatore di Forza Italia avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 1° dicembre

Antonio Tomassini

Si terranno giovedì 16 ottobre alle ore 15 a Varese nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, alla Brunella, in via Padre Samuele Marzorati i funerali di Antonio Tomassini. Morto lunedì 13 ottobre, all’età di 81 anni, l’ex senatore di Forza Italia avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 1° dicembre.

Originario delle Marche, Tomassini è stato eletto per quattro legislature al Senato nelle file di Forza Italia. Medico ginecologo, ha ricoperto ruoli di primo piano nelle istituzioni: è stato presidente della Commissione Sanità (2001-2006 e 2008-2013) e della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale tra il 2006 e il 2008.

Leggi anche

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.