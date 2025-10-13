“Una guida, un amico, un esempio”: il ricordo di Antonio Tomassini

La notizia della morte di Antonio Tomassini ha suscitato profondo cordoglio nel mondo politico e istituzionale, così come tra coloro che lo hanno conosciuto più da vicino. Numerosi i messaggi di ricordo e riconoscenza, a partire da chi con lui ha condiviso percorsi professionali e personali.

Monti: “Una guida e un amico, la sua eredità resterà”

Tra i primi a ricordarlo, Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia: «Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Antonio Tomassini, figura di riferimento per la sanità italiana e per il nostro territorio. È stato un politico di grande spessore, Presidente della Commissione Sanità del Senato, capace di ispirare generazioni con competenza e visione.

Per me è stato molto più di un maestro: un amico sincero, una guida preziosa fin dall’inizio della mia esperienza in Regione Lombardia. Solo pochi giorni fa avevamo condiviso idee per il futuro della sanità: era, come sempre, lucido e appassionato. La sua eredità umana e professionale resterà un esempio per tutti noi.»

Dell’Erba: “Credeva nei giovani e sapeva unire”

Un ricordo arriva anche da Romana Dell’Erba, consigliera regionale di Fratelli d’Italia e titolare del Forno di Altamura a Varese: «Nutro profonda tristezza per questa notizia improvvisa. Il senatore Tomassini, nostro affezionato cliente, amava la cucina pugliese anche a domicilio. Nel 2023, quando seppe della mia candidatura, mi disse: “Misurarsi è sempre un valore”. Da allora, non sono mai mancate le sue telefonate e i suoi consigli. Credeva nei giovani e sapeva unire con saggezza.»

Forza Italia Varese :”Una grande perdita, ha rappresentato varese com riferimento per la sanità pubblica”

Anche la segreteria provinciale di Forza Italia Varese ha ricordato il Senatore Antonio Tomassini: «L’improvvisa scomparsa del Senatore Antonio Tomassini priva Varese e l’Italia intera di un autorevole politico che ha saputo rappresentare le istanze territoriali della nostra provincia per diversi decenni in Parlamento sotto le insegne di Forza Italia ponendosi come autorevole, competente ed appassionato riferimento per l’intera sanità italiana. La sua capacità di farsi guidare nel suo agire politico dal bene comune resta la stella polare della democrazia e di chi ogni giorno vuole mettere a disposizione le proprie capacità professionali per tutti i cittadini. Il suo ricordo da parte di tutta la comunità politica provinciale di Forza Italia Varese resterà così, come, oggi, un pensiero di vicinanza affettuosa va ai suoi famigliari e amici.»

Il senatore Alessandro Alfieri: “Profondamente colpiti, lo ricorderemo in Senato”

Un ricordo del senatore della Repubblica arriva da un suo collega attualmente a Palazzo madama, Alessandro Alfieri: «Siamo profondamente colpiti dalla improvvisa scomparsa di Antonio Tomassini. Per anni punto di riferimento politico della provincia di Varese, che ha rappresentato con impegno e competenza nel suo lungo percorso da Senatore della Repubblica. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto e vicinanza alla sua famiglia. Sono certo che nei prossimi giorni, anche in Senato, avremo modo di ricordarlo come merita».

Il cordoglio del Sindaco di Varese Davide Galimberti

Anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ricorda la figura del varesino Antonio Tomassini: «E’ mancato il senatore Antonio Tomassini, una figura che si è distinta per competenza e per la capacità di fondere le due anime, quella del medico e del politico, per portare avanti importanti iniziative sul territorio e a livello nazionale finalizzate alla prevenzione e alla cura. Come è avvenuto anche con la sua adesione al Comitato Varese in salute, che lo ha visto operare in prima linea in tale ambito, portando le sue conoscenze e la sua esperienza a disposizione della città».