Varese News

Varese Laghi

A Varese al via le opere per il Famedio: il memoriale delle personalità illustri della città

Saranno 35 i primi nomi celebrati nel nuovo spazio dedicato ai varesini che hanno lasciato un segno nella storia locale

Dove verrà collocato il Famedio a Varese

A Varese iniziano ufficialmente i lavori per la realizzazione del Famedio, il memoriale pensato per rendere omaggio alle personalità illustri e benemerite che hanno contribuito, in diversi ambiti, a costruire l’identità e la storia della città.

A darne l’annuncio è Francesca Strazzi, presidente della Commissione Famedio, che spiega: «Iniziano le opere per il memoriale dei varesini che renderà omaggio ai primi 35 nomi individuati durante il Consiglio comunale dello scorso mese di marzo. Ma la storia di Varese è ricca di figure da ricordare, per questo l’obiettivo è di arricchire ogni anno il Famedio con nuovi nomi».

I primi 35 nomi del Famedio varesino

Il Famedio accoglierà nomi legati alla cultura, allo sport, alla politica, alla scienza, alla fede e all’imprenditoria. Personalità che, in modi diversi, hanno dato lustro alla città e lasciato un’eredità tangibile.

Ecco i primi 35 varesini a cui è dedicato il memoriale:

Edoardo Flumiani, Lanciotto Gigli, Ermenegildo Trolli, Luigi Ganna, Achille Cattaneo, Amelia Odescalchi Negretti “Liala”, Antonio Bareggi, Alfredo Binda, Flaminio Bertoni, Lino Oldrini, Giovanni Borghi, Mario Bertolone, Renato Guttuso, Guido Morselli, Piero Chiara, Ermanno Bazzocchi, Don Tarcisio Pigionatti, Vittorio Tavernari, Ottavio Missoni, Sergio Brusa Pasquè, Don Pasquale Macchi, Paolo Mantegazza, Salvatore Furia, Gianfranco Maffina, Giovanni Valcavi, Ambrogio Vaghi, Franca Pia Rame, Angelo Monti, Giuseppe Zamberletti, Alfredo e Angelo Castiglioni, Cardinale Attilio Nicora, Luigi “Cicci” Ossola, Pier Gianni Biancheri, Roberto “Bobo” Maroni.

Un progetto in divenire

L’intento è quello di costruire uno spazio della memoria che renda visibile il legame tra Varese e le sue eccellenze, offrendo ai cittadini un luogo dove ricordare, riflettere e riconoscersi.

«Con la prossima Commissione – aggiunge Strazzi – inizieremo già il lavoro per ipotizzare i prossimi nomi da designare». Il Famedio, quindi, non sarà un’opera conclusa, ma un progetto aperto e partecipato, capace di crescere negli anni con il contributo della comunità.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.