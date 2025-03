Dopo l’apertura di un nuovo centro medico, Humanitas porta la prevenzione a Varese

Dopo l’apertura del nuovo Humanitas Medical Care nella centralissima Piazza Repubblica, gli specialisti del centro medico e dell’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza portano nel Comune di Varese “Prevenzione&Salute”, un nuovo ciclo di incontri dedicati al benessere e promozione della salute.

“Prevenzione&Salute” è il primo ciclo di appuntamenti pensato dagli specialisti Humanitas, per essere partner di salute della città, promuovendo la cultura della prevenzione e l’importanza di una corretta informazione su patologie, percorsi di cura e molto altro.

Sei gli appuntamenti in programma. Dalle nozioni di primo soccorso e come comportarsi in caso di malori o incidenti alla cataratta. Dalle patologie legate alla mano ai campanelli d’allarme per la salute del cuore, per concludere con la prevenzione del tumore al seno e scoprire i falsi miti legati al diabete. Un interessante filone che per i partecipanti sarà anche l’occasione per conoscere i professionisti del centro medico Humanitas Medical Care di Varese, chiarire dubbi e perplessità.

Gli appuntamenti sono serali, si svolgeranno da marzo a novembre e la partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

“Prevenzione&Salute è un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione degli specialisti del nostro centro medico, che ringrazio, che ci permette di essere sempre più vicini ai cittadini e di porci come partner di salute per la città di Varese e il territorio. Humanitas Medical Care, inoltre, in questi giorni ha ampliato la sua attività con l’apertura di un nuovo Quartiere Radiologico dotato di strumentazione sempre più all’avanguardia e un Punto Prelievi, entrambi convenzionati con il SSN, per rispondere alle crescenti esigenze”, afferma Norberto Silvestri, Direttore Sanitario di Humanitas Medical Care a Varese.

Il Comune di Varese ha dato il suo patrocinio. “Un’iniziativa importante incentrata su diverse tematiche legate alla salute attraverso una serie di approfondimenti che consentono una comprensione più ampia delle dimensioni che sono coinvolte, come la cultura della prevenzione, l’importanza di un’adeguata informazione e di corretti stili di vita. Grazie a progetti come questo la nostra città sta portando avanti in questi anni un percorso che mette sempre di più il benessere delle persone al centro dell’attenzione”, afferma Davide Galimberti, Sindaco di Varese.

Il calendario di Prevenzione&Salute

*la partecipazione è libera, previa iscrizione ed esaurimento posti disponibili

Mercoledì 2 APRILE – Orario: 20.30 – 21.30

Primo Soccorso. Cosa fare nel caso di emergenze sanitarie, malori o incidenti

Carlo Maino, Responsabile del Pronto Soccorso Humanitas Mater Domini

Salone Estense – Via Luigi Sacco, 5 a Varese

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/prevenzionesalute-primo-soccorso-cosa-fare-in-caso-di-emergenze-tickets-1234772601089?aff=oddtdtcreator

Giovedì 22 MAGGIO – Orario: 20.30 – 21.30

La salute della mano: sintomi, patologie e cure

Mauro Modesti, Capo Sezione di Ortopedia della mano

Giorgio Pivato, Responsabile Unità Operativa di Chirurgia della mano e Microchirurgia Ricostruttiva di Humanitas Reasearch Hospital

Sala G. Montanari – Via dei Bersaglieri, 1 a Varese

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/prevenzionesalute-la-salute-della-mano-tickets-1234777947079?aff=oddtdtcreator

Mercoledì 11 GIUGNO – Orario: 20.30 – 21.30

Cataratta ultima frontiera. Laser 3D, lenti intraoculari di ultima generazione

Ettore Destro, Responsabile Oculistica

Alessandro Pistone, Oculista

Sala G. Montanari – Via dei Bersaglieri, 1 a Varese

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/prevenzionesalute-cataratta-ultima-frontiera-laser-3d-e-innovazioni-tickets-1234754186009?aff=oddtdtcreator

Mercoledì 24 SETTEMBRE – Orario: 20.30 – 21.30

Malattie cardiovascolari: dai campanelli di allarme ai percorsi di cura

Rossella Marino, Cardiologa

Sala G. Montanari – Via dei Bersaglieri, 1 a Varese

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/prevenzionesalute-malattie-cardiovascolari-tickets-1234842560339?aff=oddtdtcreator

Martedì 7 OTTOBRE – Orario: 20.30 – 21.30

La diagnosi del tumore al seno: dalla prevenzione ai percorsi di cura

Carmine Fantò, Capo Sezione Diagnostica senologica

Sala G. Montanari – Via dei Bersaglieri, 1 a Varese

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/prevenzionesalute-tumore-al-seno-dalla-prevenzione-alla-cura-tickets-1234861135899?aff=oddtdtcreator

Mercoledì 12 NOVEMBRE – Orario: 20.30 – 21.30

Diabete: verità e falsi miti. Conoscere per prevenire e curare

Fabiana Locatelli, Diabetologa

Sala G. Montanari – Via dei Bersaglieri, 1 a Varese

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/prevenzionesalute-diabete-verita-e-falsi-miti-tickets-1234866371559?aff=oddtdtcreator