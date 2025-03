Esplosione a Nerviano, ladri nella notte rubano il bancomat di una banca

Nel cuore della notte appena trascorsa, tra venerdì 14 e domenica 15 marzo, una banda di ladri è entrata in azione a Nerviano. Alle 3.45 ignoti hanno fatto esplodere la postazione bancomat di una filiale del Monte dei Paschi di Siena in via Rondanini. Più precisamente sotto al porticato di un condominio. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione Carabinieri Nerviano con loro il personale Sezione Operativa della Compagnia per svolgere i rilievi del caso.

Non è stato rilevato alcun danno alla struttura dell’edificio e nessuna persona è rimasta ferita. Al momento non è possibile quantificare il denaro rubato. Non è stato necessario l’intervento degli artificieri e l’area è stata messa in sicurezza anche con l’aiuto della vigilanza privata. I militari stanno quindi indagando anche attraverso le immagini della videosorveglianza per cercare di ricostruire i fatti e rintracciare i colpevoli.